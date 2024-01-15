«То, что изображено на видео, — это дёшево, ужасно и грязно выглядит». В Сети завирусилось видео из тагильского ночного клуба Nebar, на котором две девушки и парень устроили голые танцы на барной стойке

В интернете завирусилось видео из ночного клуба Nebar в Нижнем Тагиле, на котором две девушки и парень устроили «грязные танцы» на барной стойке. На кадрах видно, как молодой человек, оставшись в одних трусах, пытается раздеть танцующих рядом девушек. Происходящее вызвало бурную реакцию у зала, который криками подбадривал танцоров. В Сети мнения комментаторов разделились: одни признали выходку молодых людей глупой, но безобидной, а кто-то даже сравнил инцидент с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой.

«Этому видео уже несколько лет, оно было снято ещё когда-то на старте нашего проекта. Девушки залезли на барную стойку, за ними же вылез пьяный молодой человек, одной из них. Потом подбежала охрана, всех сняла и проводила на выход. Этот кусок видео вырван из контекста. У нас это всё пресекается. Несмотря на то, что мы ночное заведение, мы позиционируем себя ближе к семейному. То, что изображено на видео, — это дёшево, ужасно и грязно выглядит. Это вообще не наша политика. Даже по качеству камеры видно, что это старое видео. Я не понимаю, что схожего нашли комментаторы с вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Все эти вечеринки вообще не про нас. У ведущего нет задачи кого-то раздеть», — сказал АН «Между строк» арт-директор клуба Nebar Ренат Иванов.

UPD: Как стало известно АН «Между строк», руководство бара Nebar связалось с администраторами Telegram-канала «Плохие новости 18+» и попросило удалить пост. В настоящее время видео с канала удалено.

