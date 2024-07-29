«А что Декларацию о доходах сдал опозжа, так это всё вирус заморский и козни бусурманские». Житель Екатеринбурга написал письмо в налоговую в древнерусском стиле

Житель Свердловской области проявил оригинальность, отправив необычное письмо в налоговую службу. Документ мужчина написал в древнерусском стиле. В нём он рассказывает ситуацию, с которой столкнулся в 2021 году, когда его вызвали в суд за несвоевременную сдачу декларации за 2019 год.

«Здравы будьте, люди добрые! 2 февраля года 2021 от Рождества Христова посыльный письмо принёс с вестью лихой (извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 325). Сказано там: явиться мне пред светлы очи бояр из казначейства № 31 на суд праведный в уездный град Сысерть. Якобы не сдал я бумагу, декларацией именуемую, за год 2019 вовремя. За то наказание честному крестьянину грозит вплоть до каторжных работ. По сей оказии хочу речь молвить», — сказано в письме.

В своём послании автор обратил внимание на некоторую абсурдность ситуации, так как в 2020 году, в период подачи декларации, был объявлен локдаун и он не мог отправить бумаги в срок.

«И дабы уберечь бояр и люд честной от мора лютого, указом Государя Императора Владимира Великого велено всем от мала до велика схорониться по хатам и до особого указа носу не казать. А коли весть кому послать нужно, голубей почтовых пользовать», — сетует автор письма.

Он делится воспоминаниями о том, как непросто было всем во время пандемии, и справедливости ради сообщает, что на самом деле и сам забыл про декларацию.

«Эх, и хлебнули мы лиха горького. В то время всем худо пришлось. А я каюсь в сердцах, совсем про бумагу-исповедь, что боярам сдать нужно, позабыл, ибо дети голодные по лавкам сидят да хозяюшка моя хмурая всё время ходит и Богу молится», — пишет автор.

Этот необычный приём привлёк внимание друзей и знакомых автора письма, документ стали постить в соцсетях, и публикация стала популярной.