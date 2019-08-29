Члены «Единой России» определились с кандидатом на пост спикера думы Нижнего Тагила

Сегодня, 29 августа, 99 из 119 делегатов конференции тагильских единороссов проголосовали за выдвижение кандидатом на пост спикера гордумы известного адвоката Вадима Раудштейна. Конкуренцию юристу среди однопартийцев составил его коллега Николай Атаманкин, уполномоченный профкома ЕВРАЗ НТМК, — он набрал 20 голосов, передаёт корреспондент АН «Между строк». Раудштейн после победы пообещал собравшимся, что постарается оправдать их доверие. Отметим, что в конференции приняли участие лишь 119 из 217 делегатов.

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин признался, что голосовал за Вадима Раудштейна.

«Мы хотели бы видеть в руководстве нашим парламентом человека с большим опытом, профессионала. Вадим Анатольевич — патриот, он не только хорошо знает, но и очень любит наш город. Он неравнодушен к любой проблеме, просьбе жителей. Для меня сомнений нет по поводу того, что это человек очень достойный», — сказал Вячеслав Погудин.

«Лёш, огромное тебе спасибо, — сказал мэр Владислав Пинаев, обращаясь к действующему спикеру НТГД Алексею Пырину. — Немного неофициально сейчас. Основные слова я скажу завтра. Честно, очень жаль, что ты выбрал немножко другой путь. Тем не менее застаиваться на одном месте, конечно, нельзя, спасибо большое за работу».

Кандидатура Раудштейна будет официально озвучена членами правящей партии завтра, 30 августа, на заседании думы, по итогам которого депутаты и выберут своего нового председателя. Выдвинут ли оппозиционные партии в противовес адвокату какого-либо другого народного избранника — неизвестно, но он точно станет «спойлером», так как большая часть депутатов в думе представляет интересы именно «Единой России». Кроме того, кандидатура Вадима Раудштейна, по данным источников АН «Между строк» в НТГД, давно согласована с финансово-промышленными группами города и мэрией Нижнего Тагила. Изберут председателя, который будет работать в гордуме на неосвобождённой основе за зарплату, тайным голосованием.

Напомним, Алексей Пырин написал заявление о сложении полномочий и уходе с поста председателя думы Нижнего Тагила на этой неделе. В понедельник, 26 августа, он встретился с руководителями думских комиссий, где во время кулуарного совещания уже была озвучена кандидатура Вадима Раудштейна как будущего спикера НТГД. Пырин уедет в Новокузнецк, где возглавит управление по персоналу ЕВРАЗ ЗСМК. Эту же должность он занимал на Нижнетагильском металлургическом комбинате до назначения председателем думы.

Алексей Пырин на конференции поблагодарил однопартийцев за совместную многолетнюю работу. Он отметил, что в особенности благодаря мэру Владиславу Пинаеву в городе сейчас работает команда единомышленников, способная справиться со многими непростыми и интересными задачами, одна из них — празднование 300-летия города. Также он пожелал Нижнему Тагилу развития и процветания, подчеркнув, что этот город навсегда останется в его сердце.

Юристу Вадиму Раудштейну 60 лет. Он родился в семье работников «Уралвагонзавода» и в молодости сам трудился на УВЗ слесарем-наладчиком. После окончания Свердловского юридического института работал следователем, но в конечном итоге решил полностью посвятить себя адвокатскому делу. В 1997 году он создал свою собственную адвокатскую контору. Раудштейн является одним из самых опытных депутатов (работал в четырёх созывах, последний ещё не окончен) и возглавляет сейчас комиссию по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Супруга народного избранника работает начальником отдела по организации работы с обращениями граждан администрации Нижнего Тагила.