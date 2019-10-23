Член Общественной палаты предложил закрыть все театры и запретить изучение английского языка в России

Член Общественной палаты России Павел Пожигайло в программе «Русская мечта» телеканала «Царьград» заявил, что хотел бы закрыть все театры в стране, распустил бы Министерство культуры и запретил бы преподавание английского языка в школах.

По мнению Пожигайло, первоклассник, изучая английский язык, становится англичанином и думает по-западному. А театры, в свою очередь, подменяют литургию. Их задача — заменить храмы, чтобы отдалить человека от счастья.

«Идёт задача отвлечь человека. Это продуманная системная диверсия», — цитирует Павла Пожигайло Znak.com.

По мнению Пожигайло, Минкульт нужно закрыть, чтобы лишить людей возможности впитывать развращающее современное искусство. Вместо того чтобы привозить новые фильмы и творческие коллективы в деревню, нужно научить кого-то из деревенских жителей играть на гармони и собрать церковный хор, уверен член Общественной палаты.

В противном случае, уверен Пожигайло, в стране к 2050 году останется 40 миллионов человек, поскольку современная культура и искусство развращают население и молодые люди перестали понимать, что счастье заключается в большой семье с множеством детей.