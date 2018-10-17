Число погибших при теракте в Керчи увеличилось до 13 человек

В результате теракта в политехническом колледже Керчи, по последним данным, погибли 13 человек и еще около 50 получили ранения, сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Отмечается, что большая часть пострадавших — подростки.

«В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва. По указанию Председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов и следователей СК России, имеющих опыт расследования такого рода преступлений», — подчеркнула Петренко.

Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, взрыв в политехническом колледже в Керчи произошёл сегодня утром. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в колледже сработала бомба. Ранее была опубликована фотография подозреваемого в совершении теракта.