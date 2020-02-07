Число погибших от коронавируса в Китае превысило 600 человек

По состоянию на утро 7 февраля в Китае зафиксировано ещё 73 смертельных исхода от новой коронавирусной инфекции, общее число погибших составляет 636 человек,сообщает South China Morning Post.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки выявлено ещё 3143 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Этот показатель сокращается второй день подряд, однако медики пока не говорят о спаде эпидемии. Общее число заболевших составляет 31161 человек. 387 пациентов за сутки излечились от болезни, а всего — более 1,3 тысячи человек.