Число безработных в России достигло максимума за последние 10 лет

Число занятых на работе граждан России к концу 2020 года достигло минимальных значений с 2011 года — к концу года число занятых россиян снизилось до 70,77 млн человек, а число безработных в течение 2020 года достигало 4,6–4,7 млн человек, со ссылкой на данные Россстата пишет Znak.com.

В последний раз показатели занятости были хуже в 2010 году, когда Росстат фиксировал 69,6 млн занятых работников в России. Окончательные результаты по итогам 2020 года с учётом декабря ещё не рассчитаны.

Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за год пандемии число трудящихся в России уменьшилось сразу на 1,65 млн человек. В последний раз в таком количестве рабочие места сокращались в 2009 году во время экономического кризиса.

«Резкое сокращение численности трудящихся россиян в 2020 году произошло прежде всего в связи с закрытием предприятий и урезанием штатов в период коронакризиса. Однако нехватка рабочих мест, с одной стороны, и одновременно недостаток рабочей силы — с другой, являются долгосрочными проблемами российской экономики, связанными со структурными и демографическими факторами», — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Наиболее негативную динамику занятости фиксируют в небогатых регионах: за четвёртый квартал 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года число занятых больше всего упало в Мордовии (на 13,4%), Марий Эл (9,3%), Карачаево-Черкесии (8,22%), Алтайском крае (7,71%), Рязанской области (7,7%) и Коми (7,3%). Общее количество занятых сократилось в 67 из 85 российских регионов.