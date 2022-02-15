Численность населения в Свердловской области будет падать до 2036 года

В Свердловской области к 2036 году прогнозируется низкая рождаемость и численность населения по сравнению с текущим уровнем. Прогноз опубликован на официальном сайте правовой информации Свердловской области. В документе представлено три варианта прогноза: неблагоприятный, средний и благоприятный.

По самому благоприятному варианту показатели смертности и рождаемости сравняются к 2036 году. По худшему прогнозу, рождаемость в регионе будет снижаться до 2030 года, к 2036 году вырастет, но всё равно будет ниже текущего уровня — коэффициент составит 8,3 на одну тысячу человек. Сейчас этот коэффициент — 10. По самому позитивному варианту прогноза коэффициент рождаемости составит 9,8, но всё равно будет низким.

На показатели смертности может повлиять пандемия коронавируса. Согласно неблагоприятному прогнозу, коэффициент смертности к 2036 году составит 15,7, в 2021 году он был 15,2. По благоприятному — 9,8. Численность населения региона будет падать как минимум до 2036 года.

По самым плохим ожиданиям, число жителей региона к этому году составит 3 884 000 человек. Такой показатель учитывает не только большую естественную убыль населения, но и отток мигрантов. Средний вариант прогноза показывает численность Свердловской области на уровне 4 121 000 человек. Благоприятный сценарий прогнозирует рост постоянной численности населения до 4 318 000 человек. Отмечается, что в конце 2021 года в Свердловской области проживало 4 282 100 человек.

Рост числа жителей в благоприятном варианте возможен за счёт миграционного прироста и значительных финансовых вложений в социальную сферу, которые приведут к увеличению средней продолжительности жизни до 81 года. По неблагоприятному прогнозу, средняя продолжительность жизни в регионе составит 74 года, по среднему варианту — 78,1 года.

Как отмечается в документе, по итогам 2021 года средняя продолжительность жизни свердловчан составила 68,77 года. До пандемии коронавируса продолжительность жизни в регионе составляла 70,15 года.