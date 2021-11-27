Численность населения Нижнего Тагила к 2024 году может сократиться на 9 тысяч человек

Население Нижнего Тагила в ближайшие годы продолжит сокращаться. По данным прогноза социально-экономического развития города на 2022–2024 годы, количество тагильчан к концу заявленного периода уменьшится на 9205 человек и составит 342 360 жителей.

Как сказано в документе, сейчас в Нижнем Тагиле живёт меньше людей, чем ожидалось. Согласно предыдущему прогнозу, численность тагильчан к 2021 году оценивалась в 350 241 человека. Однако из-за естественной убыли населения и миграции жителей оказалось на 3074 человека меньше.

С 2012 года в городе зафиксировано снижение рождаемости — с 5161 до 3079 человек в год. В этом году ожидается рост этого показателя до 3280 малышей. Также власти прогнозируют сокращение смертности с 6102 до 4543 человек к 2024 году.

Наиболее частой причиной смерти стали болезни системы кровообращения. Кроме того, население жалуется на плохое качество оказания медицинской помощи.

«В городе остро стоит вопрос дефицита медицинских кадров. Наблюдается острый дефицит не только узких медицинских специалистов, но и врачей амбулаторно-поликлинической службы (терапевтов, педиатров), оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в документе.

Также к концу 2024 года с 91,6 тысячи до 87,3 тысячи человек снизится численность населения старше трудоспособного возраста, что объясняется повышением пенсионного возраста. Сократится и численность населения в трудоспособном возрасте — с 194,7 тысячи до 192,7 тысячи человек. При этом среднедушевой доход к 2024 году возрастёт на 28% и составит 32 610 рублей на человека.