Чиновников Казахстана обязали увольняться в случаях коррупции подчинённых

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому чиновники будут нести персональную ответственность за коррупционные преступления своих подчинённых.

Как сообщается на сайте президента, руководители органов власти должны уходить в отставку в течение десяти дней с момента вступления в силу приговора суда в отношении провинившихся подчинёных. Также данная санкция распространяется на случаи, когда уголовные дела прекращаются по нереабилитирующим основаниям.

Как пишет «Meduza», соответствующие требования будут распространяться на министров, их заместителей, руководителей областей, их заместителей, глав районов Казахстана и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.