Чиновники Нижнего Тагила заявили депутатам, что проблема с бездомными собаками в городе практически решена 

Сегодня, 16 ноября, на заседании думской комиссии по горхозяйству депутаты Нижнего Тагила в очередной раз обсудили вопрос отлова безнадзорных животных. По словам заместителя начальника управления городским хозяйством Игоря Комарова, число жалоб от тагильчан на бездомных животных сократилось.

«Работа идёт стабильно. Хвостов за нами нет. Неисполненных заявок от жителей на сегодняшний день у нас практически нет. И надо отметить, что число обращений граждан на сайт города снизилось», —сказал Игорь Комаров.

Однако председатель комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин скептически отнёсся к словам чиновника, заявив, что проблема с бездомными собаками в городе остаётся напряжённой.

По данным службы отлова животных, за этот период в городе поймано 144 пса. Большинство отловлено в Тагилстроевском районе.

Всего на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в Нижнем Тагиле в 2021 году федеральные власти выделили около 8 млн 140 тысяч рублей. Последние полгода мэрия заключала прямые договоры с компанией «Арсенал» из Красноуральска. Сейчас власти города сотрудничают с благотворительным фондом «Добрые руки», с которым 28 октября был заключён договор.

В мэрии Нижнего Тагила уже несколько лет обсуждается вопрос строительства муниципального приюта для бездомных животных и создания службы по их отлову. Власти региона обещают построить шесть межмуниципальных приютов при департаменте ветеринарии. Каждый питомник будет прикреплён к управленческому округу. Но до сих пор окончательного решения о создании приютов ни в городском, ни в региональном правительстве не принято.

«Идея с постройкой ангара продолжает развиваться. В области знают об этой проблеме. У нас есть для этого территория, и мы очень ждём в январе решения от областного правительства», — пояснил Комаров.