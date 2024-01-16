Чиновники Нижнего Тагила предложили оригинальный способ решить проблему с нехваткой врачей в городе

Сегодня в Нижнем Тагиле на заседании постоянной комиссии гордумы по социальной политике депутаты и чиновники обсудили вопрос нехватки врачей в медицинских учреждениях города. Одним из оригинальных вариантов решения проблемы, предложенных в ходе встречи, стал запрет на трудоустройство в частных клиниках для молодых специалистов.

Заместитель председателя гордумы Алексей Балыбердин отметил, что, несмотря на то, что медицинские учреждения города подотчётны Министерству здравоохранения Свердловской области, тагильчане, недовольные качеством медобслуживания, всё равно приходят со своими жалобами в мэрию.

«Люди всё равно идут к нам в администрацию города и к депутатам с жалобами на первичное звено системы здравоохранения, на дефицит узкопрофильных специалистов. Мы как можем помочь людям? В этой поликлинике врач, допустим, есть, а в другой — нет. Здесь очереди из пациентов, а тут, наоборот, свободно. Мы можем отследить передвижение медиков? В этом направлении мы ведём какой-то учёт специалистов, которые работают в больницах нашего города?» — задался вопросом Балыбердин.

По словам начальника управления социальных программ и семейной политики администрации Нижнего Тагила Лии Мигуновой, выступившей на комиссии докладчиком, работа в данном направлении со стороны администрации города ведётся, однако медики часто меняют место работы, а вот статистика по трудоустройству со стороны регионального Минздрава и медучрежедний Нижнего Тагила предоставляется только один раз в год. Тем не менее у города уже есть опыт, который можно применить, чтобы хоть как-то решить эту проблему.

«Тенденция к движению кадров у нас наблюдается по всему городу, кроме детских больниц, где пару лет назад произошло объединение в одно большое учреждение. Да, вначале из-за этого поступало много жалоб, а объединение шло тяжело, но сейчас мы с вами видим, что жалоб по линии детских медучреждений стало меньше. Медикам некуда бежать, поэтому они все сидят и работают в одной больнице», — заявила Лия Мигунова.

Кроме того, большое препятствие в налаживании работы государственных клиник чиновница видит в наличии частных медицинских учреждений, куда за лучшими условиями уходят работать молодые специалисты. В качестве одного из решений она предложила запретить молодым специалистам после окончания университета сразу идти работать в частную клинику.

«На самом же деле в государственной клинике намного сложнее работать, чем в частной. Происходит отток специалистов в частные организации. Полбеды, когда специалист работает параллельно в нескольких учреждениях, но есть и те медики, которые, ни дня не проработав в государственной больнице, сразу идут в чистую частную клинику, без крови, без гноя и без экстренных случаев. Мы постоянно говорим: “Давайте запретим им на 5, на 10 лет после окончания института идти в частные клиники”. Это же сколько сразу специалистов не пойдёт туда? Таким врачам нужен будет стаж, да и чтобы навыки свои не растерять, они пойдут в государственные клиники. И нас разгрузит это. А так у нас частные медучреждения на каждом углу. Я прошу, чтобы вы тоже поддержали это», — подытожила Мигунова.

Как справедливо отметили собравшиеся, такая мера выходит за пределы полномочий местных властей. Максимум, что в этом направлении могут сделать депутаты городской думы, — выступить с законотворческой инициативой, которая бы регулировала правила трудоустройства медиков после вуза. Тем не менее в рамках заседания комиссии никто с таким предложением не выступил.