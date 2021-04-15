Чиновники и депутаты Нижнего Тагила обсудили план борьбы с борщевиком

Ситуация с борщевиком, сок которого вызывает сильные ожоги на коже, стала обсуждаться ещё весной прошлого года. Тогда в местах распространения сорняка были проведены работы по его ликвидации, несмотря на то что в 2020 году денежных средств на это предусмотрено не было.

Вновь эта тема была поднята сегодня, 15 апреля, на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

«На территории города было обнаружено два очага произрастания борщевика Сосновского. Первый — на придорожной территории от улицы Зари вдоль улицы Калинина, второй — вдоль русла реки Ежовки на улице Круговой. На данный момент дополнительных территорий произрастания борщевика зарегистрировано не было», — рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством администрации города Андрей Лебедев.

В администрацию города от жителей также не поступало сообщений о распространении борщевика. Чтобы рассказать о новых очагах, тагильчане могут обратиться в управление городского хозяйства. Если место относится к муниципальной территории, то вопрос будут решать.

В прошлом году ООО «УБТ-Сервис» проводило покос травы на придорожных и разделительных полосах автомобильных дорог. Тогда в порядок было приведено 53 улицы. А общая площадь мест, где произрастал борщевик, составила 1,17 кв. м. Планируется, что этой весной работы будет осуществлять эта же компания.

Технология удаления сорняка останется прежней. Верхний слой земли будут срезать и зарывать в траншее глубиной до четырёх метров. Освобождённые участки земли будут засыпать «чистым» грунтом. Вдобавок к этому депутат Михаил Кручинин предложил привлечь к работе по устранению сорняка специализированную организацию, чтобы исключить момент возвращения к этой проблеме каждый год.

Также на комиссии обсудили вопрос озеленения территории Нижнего Тагила. В этом году высадят 414 деревьев, 6 тысяч кустарников и 238 тысяч цветочных насаждений. Озеленять в этом году планируют парк на Муринских прудах и крупные улицы города: часть проспекта Ленина, часть улицы Пархоменко, проспект Строителей, улицу Фестивальную, Черноисточинское шоссе, улицу Металлургов, улицу Индустриальную, проспект Вагоностроителей и улицу Ильича.