Чиновники Алапаевского района пригрозили арестом депутату Госдумы за встречу с избирателями

Депутату Госдумы от Свердловской области Дмитрию Ионину пригрозили арестом, если он не откажется от своих планов провести встречу с жителями посёлка Верхняя Синячиха Алапаевского района, пишет Ura.ru.

По словам Ионина, такая угроза поступила от сотрудницы районной администрации, которая позвонила в приёмную парламентария. Встреча депутата с жителями свердловского посёлка намечена на 5 апреля.

«Я написал, как положено, письмо Константину Дееву [главе муниципального образования Алапаевское], что прошу предоставить помещение школы для встречи с жителями. Мне пришёл очень странный ответ, что это помещение не состоит в перечне для депутатов — на самом деле оно там состоит», — рассказал Ионин.

Тогда парламентарий решил встретиться с людьми на территории около одного из домов.

«После этого мне в приёмную поступил звонок от сотрудницы администрации Алапаевского района, которая заявила, что Деев запретил мне проводить встречу на его территории и что уже предупреждена полиция и меня могут задержать», — поделился Ионин.

По его словам, женщина ссылалась на закон о митингах, в ответ же ей предложили ознакомиться с законом о статусе депутата. Ионин предполагает, что таким образом алапаевская администрация отреагировала на то, что он раскрыл факт безвозмездной передачи одним из местных депутатов муниципального имущества Верхней Синячихи, кроме того, сейчас парламентарий занимается ещё одной историей.

«Нашли акты выполненных работ, по которым проводилась уборка снега бульдозерами 2 августа 2018 года. В августе они списывали деньги на якобы уборку снега», — пояснил Ионин.

Он подчеркнул, что встречу с жителями Верхней Синячихи отменять не собирается.

«Что это за Алапаевский район такой, где глава должен мне разрешать или не разрешать туда приезжать? Может, ещё шлагбаум на входе поставят? У нас, слава богу, с Алапаевским районом безвиз», — отметил депутат.

Константин Деев в разговоре с Ura.ru заявил, что Ионину никто из администрации не звонил, факт запрета встречи депутата с жителями он также опроверг.