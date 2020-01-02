Четыре свердловчанина стали миллионерами в первый день 2020 года

Накануне в России состоялся розыгрыш миллиарда рублей в лотерее «Русское лото». Грандиозная сумма досталась жителю Москвы. Кроме того, в новогодней лотерее было разыграно 105 призов по миллиону рублей. В стране появились 99 миллионеров, четыре из них — из Свердловской области.

Свердловская область заняла пятую строчку в рейтинге самых везучих регионов по количеству миллионеров. По миллиону рублей выиграли четыре уральца. Каждый из них купил билет за 100 рублей, рассказали в пресс-службе «Столото».

На первой строчке рейтинга самых везучих регионов оказались Москва и Московская область (20 миллионеров), на втором — Санкт-Петербург (семь миллионеров), затем идут Республика Башкортостан (шесть миллионеров) и Ростовская область (пять миллионеров).

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 801 695 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля. Победители лотереи должны будут приехать для оформления выигрыша в лотерейный центр в Москве.