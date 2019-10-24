Четыре секрета выбора офисного кресла

Кресла для сотрудников, посетителей и руководящих лиц — главный элемент мебели любого офиса. Большинство людей проводит рабочий день, сидя за монитором компьютера как минимум по 8 часов, поэтому выбирать кресла для организации офисного пространства нужно очень тщательно.

Меньше всего вопросов вызывают кресла для посетителей. Клиенты, приходящие в офис, присаживаются ненадолго, поэтому вполне достаточно, чтобы кресла были просто мягкими и с удобной спинкой. А вот выбору мебели для персонала нужно уделить гораздо больше внимания.

Кресла для сотрудников: главные требования

При покупке кресел для сотрудников руководителю нужно решить сразу две задачи — приобрести удобную мебель и сэкономить максимум средств, ведь обычно такая мебель закупается в оптовых количествах. Среди основных параметров офисных кресел можно перечислить несколько.

Наличие регулировки по высоте. Этот момент является почти обязательным — столы в офисе стандартной высоты, а вот рост у людей разный. Для комфортной работы нужно, чтобы каждый сотрудник мог отрегулировать высоту посадки под себя.

Наличие высокой спинки. Желательно приобретать именно высокие кресла для офисов, поскольку они качественно поддерживают не только поясницу, но и всю спину, а также шею. Это предотвращает физическую усталость у людей в конце долгого дня и позволяет сотрудникам расслабиться в перерыве от работы.

Наличие подлокотников. Если у кресла нет подлокотников по бокам, то человек вынужден то и дело опираться руками на стол или принимать другие неудобные положения. Со временем это приводит к появлению болей в руках, плечах и шее, ухудшению концентрации и внимательности.

Мягкость. Работать по 8 часов в день на жёстком кресле неудобно. Однако и чрезмерно мягкой мебель тоже быть не должна, иначе эффект от нахождения в кресле будет слишком расслабляющим и сотруднику будет сложно сосредоточиться на работе.

При выборе офисных кресел нужно обращать внимание на их прочность и долговечность. Мебель должна выдерживать большой максимальный вес, обивку лучше выбирать такую, чтобы она долго не пачкалась, не рвалась и легко поддавалась очистке.

В магазинах офисные кресла представлены в большом ассортименте — например, компания «Феликс» предлагает десятки разных моделей. Удобное кресло не всегда стоит дорого — даже за малые деньги можно купить хорошую мебель для всего офиса.

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