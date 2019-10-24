Четыре секрета выбора офисного кресла

Кресла для сотрудников, посетителей и руководящих лиц — главный элемент мебели любого офиса. Большинство людей проводит рабочий день, сидя за монитором компьютера как минимум по 8 часов, поэтому выбирать кресла для организации офисного пространства нужно очень тщательно.
Меньше всего вопросов вызывают кресла для посетителей. Клиенты, приходящие в офис, присаживаются ненадолго, поэтому вполне достаточно, чтобы кресла были просто мягкими и с удобной спинкой. А вот выбору мебели для персонала нужно уделить гораздо больше внимания.
Кресла для сотрудников: главные требования
При покупке кресел для сотрудников руководителю нужно решить сразу две задачи — приобрести удобную мебель и сэкономить максимум средств, ведь обычно такая мебель закупается в оптовых количествах. Среди основных параметров офисных кресел можно перечислить несколько.
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Наличие регулировки по высоте. Этот момент является почти обязательным — столы в офисе стандартной высоты, а вот рост у людей разный. Для комфортной работы нужно, чтобы каждый сотрудник мог отрегулировать высоту посадки под себя.
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Наличие высокой спинки. Желательно приобретать именно высокие кресла для офисов, поскольку они качественно поддерживают не только поясницу, но и всю спину, а также шею. Это предотвращает физическую усталость у людей в конце долгого дня и позволяет сотрудникам расслабиться в перерыве от работы.
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Наличие подлокотников. Если у кресла нет подлокотников по бокам, то человек вынужден то и дело опираться руками на стол или принимать другие неудобные положения. Со временем это приводит к появлению болей в руках, плечах и шее, ухудшению концентрации и внимательности.
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Мягкость. Работать по 8 часов в день на жёстком кресле неудобно. Однако и чрезмерно мягкой мебель тоже быть не должна, иначе эффект от нахождения в кресле будет слишком расслабляющим и сотруднику будет сложно сосредоточиться на работе.
При выборе офисных кресел нужно обращать внимание на их прочность и долговечность. Мебель должна выдерживать большой максимальный вес, обивку лучше выбирать такую, чтобы она долго не пачкалась, не рвалась и легко поддавалась очистке.
В магазинах офисные кресла представлены в большом ассортименте — например, компания «Феликс» предлагает десятки разных моделей. Удобное кресло не всегда стоит дорого — даже за малые деньги можно купить хорошую мебель для всего офиса.
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