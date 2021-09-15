Четыре маршрута по Нижнему Тагилу подготовили организаторы «Тагильской прогулки»

Накануне Всемирного дня туризма 26 сентября в Нижнем Тагиле пройдёт ежегодная «Тагильская прогулка» (6 +). Для любителей пеших прогулок организаторы приготовили маршруты протяжённостью 2, 5 и 11 километров. Велосипедисты поедут по единому маршруту в 32 километра.

Акция проводится с 2010 года туристическим клубом «Азимут». Массовый поход не только популяризирует активный образ жизни, но также влияет на историко-культурное самосознание горожан, уверены организаторы.

В этом году у прогулки будет два старта — на Уральской, 16 и Орджоникидзе, 26. В 9:00 участники начнут движение навстречу друг другу. Маршрут пройдёт по живописным лесам, Корабельному мысу, горам Двухскалка, Трёхскалка, Сосновая и Ключевая сопка.

Принять участие в прогулке может любой желающий. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться до 18 сентября или пройти регистрацию офлайн в день прогулки.

Более подробную информацию можно узнать в соцсетях клуба «Азимут» или по телефону 8 (3435) 24-32-10.

А в это воскресенье, 19 сентября, на Муринских прудах состоится закрытие велосезона «Крути педали» (12+). Поучаствовать в гонке смогут взрослые и дети старше 9 лет.