Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды на трассе возле Верх-Нейвинска

Утром 29 января на 4-м километре подъезда к посёлку Верх-Нейвинский от 289-го километра трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса Yutong, перевозившего детскую хоккейную команду «Кедр», и легковым автомобилем Citroën. По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В результате аварии погибли четыре человека.

В автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. Ребята возвращались в Новоуральск из Челябинска с межрегиональных соревнований.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, погибшими оказались 31-летний мужчина, управлявший иномаркой, а также два его пассажира: 53-летний мужчина и 44-летняя женщина. Четвёртым погибшим стал 67-летний тренер детской хоккейной спортивной команды школы олимпийского резерва Новоуральска Виталий Плешков.

По данным правоохранителей, незначительные травмы получили двое подростков. Точное количество пострадавших в результате столкновения двух транспортных средств детей сейчас устанавливают инспекторы ДПС.

Виталий Плешков

Водитель и мужчина, находящиеся в легковушке, проживали в Новоуральске, а женщина — в Екатеринбурге. Уточняется, что Citroën двигался в сторону Екатеринбурга.

Движение транспортных потоков в оба направления на участке дороги, где произошло ДТП, приостанавливалось для того, чтобы извлечь повреждённый автобус и иномарку из кювета. Сейчас движение возобновлено. Иномарка получила серьёзные повреждения.

Как отметил Валерий Горелых, сотрудники УГИБДД Свердловской области приступили к проверке организации — собственника автобуса, чтобы установить законность перевозки детей. Директор транспортной компании, которая обслуживала автобус, Виталий Лобов рассказал URA.RU, что на момент аварии транспортное средство было исправно.

«Машина полностью оборудована, отвечает всем требованиям. Есть страховки, заключена пассажирская ответственность», — рассказал мужчина.

По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение.