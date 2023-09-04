Четвёртая ничья у ФК «Уралец-ТС»

Накануне, 3 сентября, тагильский ФК «Уралец-ТС» в седьмом туре первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги встречался в Новотроицке с ФК «Носта». Хозяева владели небольшим преимуществом на протяжении всего игрового времени, но защитники тагильской команды не давали противнику шансов его реализовать. Счёт в матче так и не был открыт. Это уже четвёртая ничья ФК «Уралец-ТС» в текущем сезоне. Всего у тагильского клуба в активе семь очков и восьмое место в турнирной таблице. Следующую игру «Уралец-ТС» проведёт 9 сентября в Нижнем Тагиле с «Торпедо» из Миасса.