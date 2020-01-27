Четверых бывших военных ядерного комплекса Минобороны обвинили в хищении 353 млн рублей

Четверых экс-сотрудников воинской части, входящей в ядерный комплекс Министерства обороны РФ, обвиняют в хищении 353 млн рублей. Уголовное дело в отношении бывших должностных лиц 27 января было направлено в 235-й гарнизонный военный суд в Москве для рассмотрения по существу.

Как пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу СК РФ, фигурантами дела стали бывшие сотрудники воинской части 14118 — начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Олег Соболев, его заместители Лидия Чернопятова и Александр Кулёмин. Также по делу проходит начальник отдела планирования научно-исследовательских работ войсковой части 44026 подполковник запаса Алексей Якимов.

В ходе предварительного следствия Военным следственным управлением СК РФ по Ракетным войскам стратегического назначения было установлено, что с 2010 по 2014 год обвиняемые систематически оформляли и направляли в банки подложные финансовые документы, на основании чего Минобороны перечислило более 353 млн рублей, которые были обналичены и похищены.

Все четверо обвиняются в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, а Соболеву и Кулёмину также вменяют мошенничество, совершённое с использованием служебного положения.