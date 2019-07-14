Четверо военных пострадали в результате пожара при перекачке топлива в Саратовской области

ЧП произошло в воинской части, расположенной недалеко от Саратова. Во время перекачки топлива начался пожар. Четверо военных получили сильные ожоги.

По данным РИА Новости, возгорание началось на станции Сенная в Вольском районе при заправки цистерны бензином. Военные не дали огню распространиться за пределы территории гарнизона.

Командование Саратовского гарнизона утверждает, что жизни пострадавших военнослужащих ничего не угрожает. Однако по данным «Вольск.ру» в результате ЧП один из солдат получил 90% ожогов тела, второй и третий 70% и 40% ожогов. А 26-летний сержант Валерий Мальков получил 100% ожогов тела. Сейчас все четверо в тяжёлом состоянии находятся в реанимации.

По предварительным данным, причина возгорания — обрыв шланга.

Командование воинской части проводит собственную проверку для выяснения всех деталей ЧП.