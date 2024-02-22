Через Турцию и мексиканскую границу. История с хэппи-эндом: тагильчанин вместе с семьёй переехал в США после начала СВО 

Уроженец Нижнего Тагила после начала СВО решил покинуть Россию и вместе с семьёй переехать в США. Но путь, который в обычное время занял бы не более 12 часов перелёта, затянулся у тагильчан на 1,5 месяца. Михаил (имя изменено — Прим. ред) рассказал АН «Между строк», какие неожиданные проблемы возникли у них по дороге, как они пересекали мексиканскую границу и чем пришлось пожертвовать, чтобы начать новую жизнь в США.

Михаил вместе с женой жили в Нижнем Тагиле до 2020 года (он работал менеджером по продажам в автофирме), но потом перебрались в Краснодарский край. Там молодая семья прожила два года и в 2022-м, после начала СВО, решила покинуть Россию через Турцию, а дальше уехать в Мексику и США.

Чтобы закончить все дела в России, семья отправляется обратно в Нижний Тагил. Собрав все вещи и попрощавшись с родственниками, Михаил с женой и маленькой дочкой из Кольцово улетают в Стамбул. Там они пробыли 5 дней в ожидании рейса в Мексику.

«Первый город в Мексике был Канкун. Мы с семьёй тогда немного выдохнули и через неделю выдвинулись в пограничный город Тихуан, который считается одним из самых криминальных», — рассказывает Михаил.

По его словам, для перехода границы с США существует несколько вариантов и почти все они нелегальные. Первый — перелезть через пограничный забор, где тебя сразу арестует полиция и отправит в изолятор на время рассмотрения документов. Второй — попытаться нелегально переправиться через границу на машине через основной КПП: например, в багажнике или каким-то другим способом. Оба эти варианта Михаил не рассматривал, поскольку появился третий.

«Пока мы ехали в США, изменилось законодательство и американская сторона придумала приложение наподобие наших “Госуслуг”. В нём можно подать заявку на пересечение границы и благодаря этому поймать встречу с пограничником, сдать свои документы, подождать 6-8 часов и пройти на территорию США», — рассказывает тагильчанин.

Попасть на встречу с пограничной службой оказалось совсем не просто. Желающих очень много: почти 30 тысяч человек ждут её каждый день. А принять документы пограничники могут всего у нескольких человек.

«Как говорится, кто успел, тот и съел! Нам удалось поймать встречу через две недели проживания в Тихуане. Но для этого нужно было фотографироваться и записываться онлайн на возможность пересечения границы каждое утро до 06:00. Очень сложно было сфотографировать ранним утром ребёнка», — делится Михаил.

Первый раз они с женой оформили заявку, но не указали наличие у них несовершеннолетней дочери. В итоге из-за этого супругу вместе с ребёнком на границе не пропустили и до следующей встречи им пришлось прожить на территории Мексики еще около месяца. Со второй попытки семья благополучно перебралась в США.

Ещё живя в Тихуане, молодые родители узнали, что их ждёт пополнение. Второй ребёнок в семье появился уже на территории США и сейчас является гражданином этой страны. На вопрос, почему они решили уехать именно в Соединённые Штаты, Михаил ответил, что для своей семьи он другой альтернативы не видел и иные страны даже не рассматривал.

«Мы расспрашивали знакомых из Нижнего Тагила, которые уехали несколько лет назад. Я постоянно задавал вопросы и был с ними на связи. Изучал информацию, где лучше. Европу или Азию я не рассматривал с самого начала», — отмечает тагильчанин.

Многие, кто покинул страну после 2022 года, подверглись жёсткой критике со стороны оставшихся земляков. Мы решили узнать у Михаила, сталкивался ли он с подобным.

«Мои друзья и родители отнеслись нормально к нашему переезду за границу. До этого мы переехали в Краснодарский край, и родители уже легче приняли эмиграцию, но всё равно расстроились. Я предложил родным составить нам компанию, но они отказались и не стали рисковать, как мы. Вообще, большинство людей нас поддерживают. Но 30% знакомых желают нам не возвращаться», — рассказывает Михаил.

Сейчас семья живёт в штате Вашингтон, недалеко от Сиэтла. По словам Михаила, природа здесь похожа на Урал и немного на Кавказ.

«Прошлым летом ездил по штату и за 300 километров пути увидел четыре климатические зоны. Изначально, как любой эмигрант, я рассматривал для переезда такие города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами. Но там не было никаких знакомых, а это играет ключевую роль, когда ты приезжий. Поэтому мы с семьёй решили обосноваться в штате Вашингтон, где проживает мой бывший коллега из Нижнего Тагила», — рассказывает он.

Тагильчане обосновались в пригороде Сиэтла, как у многих русских эмигрантов, у них начались проблемы с общением и преодолением языкового барьера. Как признаётся Михаил, в первое время было очень тяжело понять именно разговорный английский.

«Я мог писать сообщения и говорить на ломаном английском, но сейчас, когда погрузился в разговорную среду, уровень языка, конечно, вырос. Хочу сказать огромное спасибо моим педагогам английского в Нижнем Тагиле. Они вложили немало знаний, и мне, по сравнению с другими приезжими, было намного легче улучшить язык», — вспоминает Михаил.

После переезда в США глава семейства с помощью знакомых уже через три дня устроился на первую работу, где проработал полгода.

«В первое время брал халтуры, конечно. Красил фасады, вывозил стройматериалы, занимался всем, чем только можно было. На официальную работу я устроился через полгода проживания. Сейчас работаю в двух фирмах», — говорит релокант.

Сегодня основным местом работы Михаила является компания, которая занимается подготовкой элитной недвижимости к продаже. Параллельно он занимается детейлингом (комплекс услуг по уходу за автомобилем: полировка, нанесение защитных составов и химчистка).

«Детейлингом занимается мой товарищ из Нижнего Тагила, который очень давно живёт в Штатах. Он расширил дело вместе с другими ребятами, а позже у них появился запрос на ещё одного специалиста. Так они предложили мне вакансию», — рассказывает Михаил.

Он отмечает, что если человек умеет что-то делать хорошо, не лентяй и готов трудиться, то он всегда найдёт работу в США.

«Здесь очень ценится человеческий труд. Если ты что-то умеешь делать руками и при этом ещё с головой на плечах, то работа для тебя найдётся. Особенно с нашей русской предприимчивостью», — говорит тагильчанин.

По его словам, в Штатах многие живут в кредит, а местные жители очень ленивые. Из-за этого, например, в Сиэтле много бездомных, которые получают пособие от государства и не хотят работать. Человек, живущий в самых роскошных апартаментах, выходя из здания, может встретить лежащего на земле наркомана или бездомного.

За всё время пребывания в США Михаил только один раз столкнулся с негативом в свой адрес со стороны окружающих — это было критическое замечание от молодого китайца.

«Мы жили в Штатах уже три месяца. Я стоял с другом в очереди в кафе и разговаривал с ним на русском языке. К нам подошёл китаец и спросил, откуда мы. Я тогда ответил, что из России. На это он прокомментировал: “Какого фига вы здесь, когда у вас в стране СВО идёт, а вы её не защищаете?”», — вспоминает Михаил.

Он отмечает, что никаких противоречий и тем более конфликтов на национальной почве не возникает. У него есть коллеги из Одессы, и все друг к другу относятся нормально.

На вопрос, с какими трудностями в быту сталкивается молодая семья, Михаил отвечает, что в первое время им было тяжело, так как образ жизни здесь сильно отличается от привычного российского.

«Здесь всё достаточно медленно. На каждое действие по поводу документов тебе нужна бумажка, а её нужно долго ждать и потом ещё доделывать в нескольких инстанциях», — делится тагильчанин.

Самым сложным оказалось снять жильё в городе. Почти все арендодатели, по словам Михаила, запрашивают кредитный рейтинг, который должен быть очень хорошим. Дальше узнают историю твоих прошлых заселений от одного года. Также необходим залог за один месяц. Но если ты только приехал в страну, задаток могут брать за три месяца и более.

«Арендодатели просят очень много денег за жильё. Для многих такая сумма неподъёмна. Вначале потому, что ты только приехал в страну, у тебя нет кредитной истории, нет поручителей с прошлых квартир, и остаётся вариант искать квартиру через соотечественников, которые сдадут тебе жильё в субаренду, или земляков уже со своей жилплощадью, которую они сдадут тебе в аренду», — рассказывает Михаил.

Ему и его домочадцам повезло: они смогли арендовать квартиру через своих русских знакомых. Домом и двумя детьми в основном занимается супруга, так как глава семьи совмещает две работы. Михаил признаётся, что ему сильно не хватает близких и родных людей и он часто скучает по дому. Что касается получения гражданства или вида на жительства, то сейчас семья оформляет все необходимые для проживания в США документы и ждёт решения от соответствующих инстанций.