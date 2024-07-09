«Через цифровую платформу любое предприятие из любой точки мира может предложить свои компетенции и наладить необходимую кооперацию». На ИННОПРОМЕ-2024 представили экосистему «Космос», создаваемую в Свердловской области

В Екатеринбурге на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 представили научно-производственную экосистему «Космос», которая создаётся в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Экосистема «Космос» представляет собой инфраструктурные объекты — технопарк и индустриальный парк, которые строятся в Новокольцовском микрорайоне, а также цифровую платформу, которая обеспечивает взаимодействие всех её участников.

«Для того, чтобы стать частью экосистемы, бизнесу совсем не обязательно открывать производство именно в технопарке или индустриальном парке. Через цифровую платформу абсолютно любое предприятие из любой точки мира может предложить свои компетенции и наладить необходимую кооперацию — через удобный и понятный интерфейс. Экосистема “Космос” даст региону возможность более оперативно создать кооперацию наших производителей с научной базой. Цифровая платформа, которую мы презентуем, — это ускорение процессов импортозамещения и внедрения новых технологий», — сказал на презентации замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По словам генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Андрея Мисюры, «три кита», на которых стоит цифровая платформа Экосистемы «Космос» — простота, удобство и бесплатное использование.

«В одном месте мы объединили учебные заведения, промышленные предприятия, консалтеров, инвестиционные платформы, банки. Чтобы зарегистрироваться не нужно тратить время и деньги. На ней нет лишней информации, только то, что нужно бизнесу. Присоединиться к ней может каждый желающий непосредственно на стенде Свердловской области», — рассказал Андрей Мисюра.

С помощью цифровой платформы можно оказывать услуги, получать запросы резидентов, оповещения, просьбы по подключению услуг связи. В рамках презентации цифровой платформы широкой публике также представили брендбук экосистемы «Космос», её логотип и айдентику. Разработкой занималась студия брендинга и веб-дизайна «CULT».

«В логотипе экосистемы “Космос” мы заложили метафору: это и цифровая отметка, и микрочип, который отсылает нас к теме технологичности. Также мы заложили солнечную систему, это отсылает нас к космосу. Есть и третья метафора — это связь резидентов и участников в единую систему, единое взаимодействие», — рассказал директор студии-разработчика брендбука «Космоса» Евгений Алтапов.