Черчесов временно исключил Кокорина из состава сборной России по футболу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав команды на ближайшие товарищеские матчи. В список игроков не вошёл нападающий «Зенита» Александр Кокорин, передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу РФС.

Российская национальная команда в конце марта проведёт два товарищеских матча: 24 марта россияне в Краснодаре сыграют против Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи – с Бельгией.

Из нападающих вызов в сборную получили Александр Бухаров и Дмитрий Полоз из ФК «Ростов», Артём Дзюба из «Зенита», Фёдор Смолов из «Краснодара» и уроженец Нижнего Тагила Максим Канунников («Рубин»).

Нападающий Александр Кокорин отстранён от участия в матчах из-за скандала в начале марта. Life сообщал, что футболист устроил гонки по встречной полосе на своём Bentley. Сам Кокорин заявил, что нарушил правила движения случайно.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя инцидент, раскритиковал действия нападающего.

«Мы с первого дня обозначали приоритеты. Футболист сборной должен на поле, за полем, на игре и между играми показывать соответствующий профессионализм», – заявил Черчесов в интервью «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что сборную «такие вещи не устраивают».

Это не первый громкий скандал, связанный с именем футболиста. После провала на чемпионате Европы Кокорина и полузащитника сборной Павла Мамаева заметили в одном из ночных клубов Монте-Карло, где они якобы потратили €250 тысяч на шампанское.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: официальный сайт РФС