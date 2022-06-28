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Чемпионат по гребному слалому примет Нижний Тагил в эти выходные 

28.06.2022 14:13
Чемпионат по гребному слалому примет Нижний Тагил в эти выходные 

В эти выходные в Нижнем Тагиле пройдёт чемпионат УрФО по гребному слалому. На протяжении трёх дней, с 1 по 3 июля, на реке Тагил в парке «Народный» будут соревноваться сильнейшие слаломисты Урала. Также в эти дни пройдёт первенство среди юниоров и юниорок до 24 лет. Спортсмены СШОР «Уралец» из Нижнего Тагила являются одними из главных претендентов на медали. 

В первый день соревнования будут проходить с 10:00 до 18:00 в трёх категориях среди мужчин и женщин. На следующий день заплывы пройдут с 10:00 до 17:00. При этом ближе к вечеру можно будет посмотреть на спортсменов, выступающих в категории «Экстрим». В завершающий день соревнований, 3 июля, состоится финал. С более полной программой соревнований можно ознакомиться на сайте Свердловской областной федерации гребного слалома. 

Награждение победителей и призёров соревнований пройдёт в последний день чемпионата в 15:00 на Городской станции юных туристов. 

Фото: СШОР «Уралец» во «ВКонтакте»
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