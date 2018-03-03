Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» возвращается в Нижний Тагил

10 марта в Нижнем Тагиле пройдёт очередной отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Площадкой события снова станет бар «Гора», а куратором мероприятия, по традиции, выступит Афиша АН «Между строк».

Напомним, что «Открой рот» начал свою историю в январе 2011 года в Новосибирске, позже к нему присоединились Томск, Кемерово, Барнаул, Омск, Санкт-Петербург, Москва и другие города. В прошлом сезоне –событие охватило 111 городов России, а также Финляндию, Великобританию, Германию и Казахстан.

Суть состязания в том, чтобы максимально точно и эмоционально в течение одной минуты прочесть отрывок без подготовки. Мероприятие состоит из трёх раундов, в которые входит и проза, и поэзия. Жюри оценивает технику и артистизм, как в спорте, по шестибалльной системе. В сезоне 2017 – 2018 года чемпионат посвящён литературная премии «Ясная поляна», тексты авторов-номинантов обязательно встретятся участникам.

Организатор – некоммерческое партнёрство «Межрегиональная федерация чтения» - подарит лучшему чтецу книги, также победитель получит подарки от партнёров мероприятия и возможность представлять родной город на финале и полуфинале Чемпионата.

В прошлом году в Нижнем Тагиле «Открой рот» собрал более 60 человек, 22 из них соревновались в творческом баттле. Точность прочтения и артистизм оценивали члены жюри: главный редактор агентства новостей «Между строк» Наталья Вахонина, телеведущая Марина Мелькова и театральный педагог Татьяна Куковерова. После напряжённой борьбы победу присудили режиссёру Нижнетагильского театра кукол – Наталье Молокановой.

Принять участие в чемпионате 10 марта может каждый желающий старше 18 лет, пройдя регистрацию на сайте события. Состав жюри станет известен в ближайшие дни, следите за новостями в Афише МС.