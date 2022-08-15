«Чем больше ты пытаешься обмануть клиентов, тем меньше их к тебе придёт». Владелец магазина автозапчастей рассказал о конкуренции, переориентировании рынка из-за санкций и развитии онлайн-продаж

Магазин автозапчастей «Автомаркет-НТ.РФ» открылся в Нижнем Тагиле в 2018 году. За более чем 3,5 года существования бизнеса, который пережил и взлёты, и падения, магазин, расположенный на Уральском проспекте, 71, стал широко известен среди тагильских автолюбителей, зарекомендовав себя как поставщик сертифицированных товаров за разумные деньги. В рамках спецпроекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы пообщались с владельцем магазина Евгением Струговым о том, что изменилось после ухода известных производителей моторных масел с российского рынка, ждать ли дефицита автозапчастей и как тагильчане будут ремонтировать свои автомобили в ближайшее время.

Начало бизнеса

«После учёбы я занимался общественными работами, какое-то время даже поработал чиновником. Вскоре пришло осознание, что это не моё, да и денег на такой работе особо не заработаешь, поэтому решил заняться бизнесом», — делится Евгений Стругов.

Магазин автозапчастей тагильчанин открыл вместе со своим университетским другом. Позже «Автомаркет-НТ.РФ» стал семейным бизнесом: сейчас в магазине работают мама и сестра Евгения, периодически с делами помогает отец.

На момент запуска проекта Евгений видел свободную нишу на рынке и хорошую перспективу для развития бизнеса, ведь в Нижнем Тагиле было мало сертифицированных магазинов.

«Я знал, что в этом бизнесе очень много контрафакта и подделок, поэтому в своей работе мы сделали акцент именно на качестве. Мы работаем либо напрямую с заводами, либо с их официальными дилерами, благодаря чему получаем цены ниже конкурентов. Каждый год магазин проходит сертификацию, подтверждая статус официального поставщика», — говорит бизнесмен.

Любопытно, что, несмотря на специализацию его бизнеса, Евгений до сих пор не имеет водительских прав и никогда не сидел за рулём.

«Все удивляются, как это я торгую автомобильными запчастями, не имея автомобиля? Я же считаю, что это несвязанные вещи и отсутствие опыта управления машиной не делает хуже ни магазин, ни меня как управленца. Если бы я, к примеру, торговал железнодорожными колёсами, это же не значит, что я обязательно должен был бы иметь в распоряжении поезд, верно? Тут такая же логика», — улыбается бизнесмен.

Взлёты и падения

Открытие магазина автомобильных запчастей, рассказывает Евгений, требует огромных финансовых затрат. Чтобы запустить бизнес, он использовал как свои накопления, так и кредиты. Евгений признаётся, что если бы знал, насколько это конкурентная сфера и как тяжело будет оставаться на плаву, то наверняка бы отказался от своей идеи.

«Тогда, в 2018 году, мы окунулись в этот омут с головой. В итоге торговля автозапчастями и техническими жидкостями оказалась очень непростой сферой. В этом деле крайне высокая конкуренция, ведь только в Нижнем Тагиле работают примерно 218 магазинов автозапчастей и автосервисов. Увы, многие из них торгуют контрафактом, поэтому нам очень непросто сохранять конкурентные цены. Мы вообще выступаем за то, чтобы поставщики сами боролись с контрафактом, как это делают, например, LIQUI MOLY, Castrol и Mobil», — говорит Евгений.

Сейчас «Автомаркет-НТ.РФ» занимает лишь часть первого этажа здания, в котором находится, однако изначально в аренду был взят весь этаж общей площадью чуть более 250 м². Как показало время, магазин не был готов к большому товарообороту, который бы компенсировал аренду, и в скором времени занимаемую площадь пришлось сократить.

Тяжёлый период для бизнеса, по словам предпринимателя, длился первые 2,5 года. Примерно год назад Евгений решил, что нужно что-то менять. Он самостоятельно создал сайт и подключил весь функционал для онлайн-продаж. Бизнесмен признаётся, что некоторые интересные идеи подсмотрел у конкурентов, но многое придумал сам.

«Сегодня у нас автоматизированы все внутренние процессы. Мы начали интегрировать маркетплейсы и информационные площадки, такие как “Яндекс.Маркет”, “Дром”, “Авто.ру”, CDEK, стали правильно использовать рекламу, и это дало свои плоды. До этого я каждые полгода говорил себе: “Хватит, пора закрываться!”», — признаётся Евгений.

Другим важным изменением в работе магазина стал ассортимент. Как говорит владелец магазина, изначально он придерживался мнения, что нет необходимости предлагать слишком широкую линейку товаров, однако партнёры всё время настаивали, чтобы ассортимент был больше и любой желающий мог прийти и выбрать то, что понравится. Спустя какое-то время Евгений понял, что к партнёрам следует прислушаться, ведь если покупатель пару раз уйдёт из магазина ни с чем, то в следующий раз он пойдёт уже к конкурентам.

«Сейчас у нас есть удобный автоматизированный сервис заказов. Когда клиент делает заказ, на складе нашего основного поставщика в Екатеринбурге уже начинается его формирование. Автомобиль с заказами к нам приезжает два раза в день: в 10:00 и 16:00, поэтому свой заказ клиент может получить в этот же день. Это сильно сокращает затраты времени и для нас, и для клиентов. Разумеется, не весь ассортимент есть в наличии на складе, но если на полках магазина у нас около 3 тысяч товаров, то на складе их более 550 тысяч», — рассказывает предприниматель.

Покупателям «Автомаркета-НТ.РФ» предлагают широкий ассортимент товаров для авто: компоненты тормозной системы, элементы интерьера и экстерьера.

«Некоторые автомобили можем собрать чуть ли не с нуля из имеющихся у нас на складе запчастей. Я, конечно, утрирую, но ассортимент действительно огромный. Отдельного упоминания заслуживает новая функция “Поставить в гараж”, которая показывает только те запчасти, которые подходят конкретно к автомобилю заказчика. Запчасти, как и масла, мы закупаем только у проверенных поставщиков. География заказов огромна, поступают заказы даже из Чечни, Калининграда и Магадана. Порой мы в коллективе между собой шутим, что это Сергей Носов (экс-мэр Нижнего Тагила. — Прим. ред.) у нас запчасти себе на машину в Магадан заказывает. На самом деле, магаданцам выгоднее заказать запчасти у нас, даже с учётом затрат на доставку», — говорит бизнесмен.

Коронавирус и санкции

В начале 2020 года, когда начались коронавирусные ограничения, магазин смог не только удержаться на плаву, но и расширить географию заказов. Сегодня «Автомаркет-НТ.РФ» доставляет заказы по всему Уральскому федеральному округу.

Что касается санкций, то, когда появилась информация о закрытии заводов иностранных компаний в России и об ограничении поставок, Евгений Стругов принял решение взять несколько кредитов и закупить большую партию моторного масла, что называется, впрок.

«Если раньше у нас в распоряжении было около семи бочек масла, то в марте мы купили за раз больше 30. Мы понимали, что если некоторые поставщики уйдут, то нам нечем будет торговать и тоже придётся уходить с рынка, а этот ход позволил выиграть немного времени и перестроиться. Сейчас уже понятно, что это была однозначно правильная стратегия. Так, например, те кредиты, которые мы брали в марте, мы тратили на продукцию, а полученная прибыль позволяла эти кредиты закрывать за три недели», — рассказывает предприниматель.

Евгений подчёркивает, что, когда в марте цены на продукцию поползли вверх, люди начали искать товары по более низким ценам и количество онлайн-заказов у магазина значительно выросло.

«Сейчас у нас в ассортименте есть либо те позиции, которые очень сложно отыскать даже в масштабах области, либо те, которые неадекватно дорого стоят: например, моторные масла Shell, Castrol, Mobil. Мы не стали задирать цены и продаём товар со стандартной наценкой к закупочной цене. Я считаю, что необоснованное завышение цен схоже с обманом. А чем больше ты пытаешься обмануть клиентов, тем меньше их к тебе придёт», — подчёркивает Евгений.

Предприниматель внимательно следит за экономической ситуацией в России и мире. За годы работы он хорошо изучил рынок. Ситуация с уходом с российского рынка моторных масел известных западных брендов у предпринимателя пессимизма не вызывает.

«Вот есть американская компания Mobil, которая больше всех кричит об уходе с российского рынка, но я уверен, что именно они никогда не уйдут и продолжат поставлять продукцию. Масла английских брендов Castrol и Shell — единственные бренды, которые заявили об уходе и действительно ушли. Французы в лице Elf и Total торгуются, поэтому в отношении них мы следим за ситуацией и если поймём, что что-то происходит, то закупим большую партию. Аналогично поступают немецкие компании в лице LIQUI MOLY. Цены на их продукцию уже становятся слишком высокими, и я думаю, что от них люди постепенно будут отказываться. Из азиатских компаний есть Zic, которая, скорее всего, начнёт занимать освободившиеся ниши. Азиатские масла очень уверенно заходят на отечественный рынок. Это, как я уже сказал, Zic из Южной Кореи, японская компания Idemitsu, фирменные масла Toyota. Иными словами, у нас наметились две тенденции: переход на азиатские масла и переход на торговлю маслом на розлив», — говорит бизнесмен.

Что касается поставок из-за рубежа, по словам Евгения, ситуация сегодня складывается неоднозначно. В качестве примера он приводит немецкий концерн Volkswagen, запчасти которого практически не имеют аналогов, а сама компания прекратила прямые поставки в Россию. Бизнесмен прогнозирует, что многие модели автомобилей в ближайшем будущем станут неремонтопригодны из-за дефицита запчастей. Похожая ситуация и с остальными европейскими брендами, которые с марта 2022 года постепенно отказываются от поставок, в отличие от азиатских и, что удивительно, американских брендов, которые продолжают поставлять запчасти.

Планы на будущее

«Автомаркет-НТ.РФ», по словам его владельца Евгения Стругова, начнёт приносить ощутимую прибыль только через пару лет. Как оказалось, бизнес получился долгосрочным, с длинным периодом окупаемости.

Сегодня «Автомаркет-НТ.РФ» предлагает одиннадцать вариантов оплаты и развитую систему рассрочки. Бизнесмен ставит перед собой в качестве основной задачи обеспечение удобства клиентов. В планах — развитие онлайн-площадки и сервиса в магазине: например, Евгений планирует поставить для клиентов кофемашину и диван. Также есть мысли о расширении географии продаж. Предприниматель говорит, что не последнюю роль в этом вопросе играет реклама. Возможность рассказать о себе с помощью проекта СОФПП «PRO бизнес» Евгений Стругов называет хорошей поддержкой, особенно в нынешней экономической ситуации.

«Сейчас у нас в планах открывать точки выдачи по всему Уральскому федеральному округу. В начале следующего месяца будем открывать новые точки в области, параллельно тестируем точку в Нижневартовске. Этот город был выбран потому, что из ХМАО сегодня приходит довольно много заявок, плюс там живёт мой друг, с которым, предварительно посовещавшись, мы решили открыть точку. На ней мы отработали бизнес-процессы и теперь будем этот опыт масштабировать. Сейчас за счёт автоматизации и развития информационных технологий бизнес постепенно уходит в онлайн и работает под заказ. Мы вообще стремимся к тому, чтобы человек мог получать всё необходимое не выходя из дома. В сайт уже встроен весь функционал, чтобы человек, лёжа на диване, оплатил заказ, а мы привезли ему товары домой», — делится планами бизнесмен.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.