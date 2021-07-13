Челябинский актёр покажет в Нижнем Тагиле моноспектакль на основе древнегреческих мифов

29 июля в баре «Гора» выступит радиоведущий и актёр Челябинского театра драмы им. Наума Орлова Вадим Долговых с моноспектаклем «Греческий салат» (18+).

По словам Вадима, проект вобрал в себя несколько жанров: моноспектакль, стендап, сторителлинг и концерт с узнаваемыми музыкальными темами, которые исполнит сам актёр. Спектакль «Греческий салат» должен вызвать у зрителей внезапные ощущения того, что всё новое — это хорошо забытое старое, только поданное «под свежим соусом», обещает автор.

«Сторителлинг и музыкальный стендап — современные форматы театрального представления, которые зритель только-только начинает распробовать на вкус. "Греческий салат" — это спектакль-концерт о хорошо забытых супергероях. Таинственный герой постановки поведает некоторые сюжеты древнегреческих мифов, но сделает это на сегодняшнем языке», — рассказывает актёр.

Постановку «Греческий салат» автор показывает в Челябинске в «mini театре» режиссёра Александра Черепанова.

Летом 2019 года Вадим уже показывал в «Горе» моноспектакль по мотивам романа Фредерика Бегбедера.

«Пару лет назад, ещё до пандемии, я показывал в "Горе" другой свой моноспектакль — "Любовь живёт три года ". Он задумывался именно для показа в кофейнях или барах. В "Горе" мне нравится публика, плюс формат предполагает выход из нафталиновой театральной атмосферы в новую среду обитания. Общение со зрителями здесь происходит не "с трибуны", а на равных, поэтому я думаю, что в выборе площадки я не ошибся», — делится Вадим Долговых.

Подробности о времени начала спектакля и стоимости билетов можно будет узнать позднее в социальных сетях бара «Гора».