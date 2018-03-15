Челябинские воспитатели, которых дети обвинили в изнасилованиях, вернулись на работу в интернат

В Лазурненской коррекционной школе-интернате в Челябинской области все воспитатели вернулись к работе после проверки по уголовному делу об изнасилованиях детей, со ссылкой на замдиректора учреждения пишет местное издание 74.ru.

«В самом деле да, наши педагоги вернулись на место работы, замечаний от Следственного комитета к ним никаких абсолютно нет. Всё, люди у нас работают. Если вы это напишете, то будет поставлена хоть какая-то точка», — сказала заместитель директора интерната по учебно-воспитательной работе.

Информацию также подтвердила приёмная мать одного из пожаловавшихся на воспитателей подростков, которая пояснила, что педагоги успешно прошли проверку на полиграфе и у следователей к ним нет вопросов. Теперь усыновлённого этой женщиной 11-летнего мальчика проверят психологи — на склонность к фантазированию.

В то же время приёмная мать предположила, что воспитатели могли фальсифицировать результаты проверки на полиграфе, употребив транквилизаторы. Она также напомнила, что один из воспитателей сам подтвердил, что общался по телефону с Сергеем Кокориным — единственным арестованным по этому делу. По мнению женщины, факт поздних телефонных разговоров может косвенно указывать на причастность воспитателей.

Напомним, в феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании против Сергея Кокорина. Поводом послужили заявления семерых детей, которые рассказали приёмным родителям, что Кокорин регулярно приходил в интернат, забирал их и насиловал. Дети также заявили, что их насиловали четыре сотрудника интерната и ещё один посторонний мужчина.

Ещё одно дело — о халатности — возбуждено против сотрудников интерната, кто именно проходит по нему подозреваемым или обвиняемым, неизвестно. О задержании или аресте воспитателей также ничего не сообщалось. Расследованием обоих дел занимается не местный, а центральный аппарат СК.