Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов

Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов, об этом сообщает «Интерфакс». Прага пришла к выводу, что российская разведка причастна ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Глава МВД Ян Гамачек пояснил, что у высылаемых дипломатов есть 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Зампред комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что для высылки российских дипломатов из страны нет никаких оснований.

«Праге хорошо известно, что последует за подобными “фокусами”», — заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». В ведомстве отметили, что в октябре 2014 года, в частности 16 октября, они приезжали в Прагу, а затем — в Злинский край.

Взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице произошёл 16 октября 2014 года. Военный технический институт сдавал склад четырём фирмам, занимавшимся по лицензии торговлей военной продукцией. Складской комплекс состоял из 50 зданий, в половине из которых хранилось около 1 тысячи боеприпасов.