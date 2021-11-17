Частная клиника из Екатеринбурга протестирует новое лекарство от COVID-19

Клиника из Екатеринбурга примет участие в тестировании нового противовирусного препарата Paxlovid от компании Pfizer для профилактики коронавируса. Об этом сообщается в госреестре лекарственных средств. К испытаниям второй и третьей фаз допущена частная медицинская организация «Семейная клиника» на улице Ключевской.

Как говорится в документе, размещённом на сайте Международного реестра клинических исследований, лекарство выпускается в таблетках. Оно назначается в сочетании с противовирусным средством ритонавир. Предполагается, что для терапии нужно принимать по три таблетки дважды в день.

Этот препарат разрабатывали почти два года. Участвовать в исследовании могут лица старше 18 лет, у которых подтверждён COVID-19, либо те, у кого имеются первые признаки заболевания коронавирусом, а также лица, находящиеся «в зоне риска».