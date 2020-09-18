Часть студентов УрФУ перевели на дистант из-за пяти случаев заражения коронавирусом

В гуманитарном институте УрФУ выявлены пять случаев заражения коронавирусом — как среди студентов, так и среди преподавателей, сообщает пресс-служба вуза.

«Заболевшие и контактировавшие с ними студенты и сотрудники изолированы. На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов, где обучаются заболевшие. Качество образования при этом сохраняется. Обязательное условие возвращения на занятия в корпуса — два отрицательных теста на коронавирус», — заявили представители УрФУ.

По данным представителей вуза, в начале сентября студент, больной новой коронавирусной инфекцией, заселился в вузовское общежитие № 8. После обнаружения инфекции его перевели в обсерватор (AVS-отель на улице Республиканской).

Перед началом нового учебного года ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявлял, что университет вернётся к прежнему режиму работы, но с ограничениями из-за пандемии: так, сотрудники старше 65 лет работают из дома, для студентов и сотрудников действует масочный режим. Студенты учатся в смешанном режиме: поточные лекции проводятся в дистанционном формате, в корпуса студентов допускают небольшими группами для практических занятий, семинаров и лабораторных работ.

Напомним, в марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После введения в России ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса учебные заведения перешли на работу в дистанционном формате.