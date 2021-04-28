Часть регионов продлят майские праздники

В пяти регионах России местные власти объявили 11 мая выходным днём, а ещё в трёх регионах выходным будет 13 мая, пишет РБК.

В Пензенской области, Ставропольском и Краснодарском крае, Адыгее и Саратовской области 11 мая объявили выходным в честь Радоницы — это церковный праздник поминания умерших, который отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи. В Ставропольском крае Радоницу объявляют выходным днём с 2016 года, сообщил губернатор региона. В Башкирии, Татарстане и Адыгее дополнительным выходным днём объявили 13 мая — в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам. Таким образом, в этих регионах в мае будет по 17 выходных дней, в Адыгее — 18.

Напомним, 23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, беспрерывные выходные уменьшат число перемещений россиян, что приведёт к снижению заболеваемости коронавирусом.

Министерство труда сообщало, что длинные выходные не являются основанием для снижения зарплаты.

Накануне Минпросвещения и Минобрнауки рекомендовали школам и университетам уйти на каникулы с 1 по 10 мая. В Свердловской области из-за длинных выходных в мае часть школ планирует продлить учебный год до 4 июня.