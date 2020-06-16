Чаще всего в Свердловской области угоняют ВАЗы и Toyota

В Свердловской области назвали самые угоняемые марки автомобилей. Информацией поделился заместитель начальника отдела управления уголовного розыска регионального УМВД Евгений Мурзин на сегодняшней пресс-конференции, пишет «Областная газета».

Чаще всего в регионе угоняют отечественные автомобили ВАЗ. Среди иномарок наибольшей популярностью у автоворов пользуются Toyota, Hyundai, Kia и Mazda. Наибольшее число автокраж приходится на Екатеринбург — до 62 процентов. С начала года на Среднем Урале было угнано 130 авто.

Как рассказал Евгений Мурзин, кражи совершаются в вечернее или ночное время с неохраняемых стоянок. Если речь идёт о дорогостоящих автомобилях, таких как Toyota Land Cruiser, то угоны совершаются от торговых центров и крупных офисных зданий, где преступники могут находиться рядом с владельцами машин и считывать электронный код с брелка при помощи специальной аппаратуры.

Раскрываемость автокраж в Свердловской области составляет около 30%. При этом в регионе регистрируется ежегодное снижение по такого рода преступлениям — во многом благодаря усилению нарядов полиции в вечернее и ночное время, когда совершается большинство краж автотранспорта.

В качестве профилактики краж автотранспорта Евгений Мурзин рекомендовал свердловским автовладельцам позаботиться об установке сигнализации без обратной связи. Также рекомендуется оставлять машины только на охраняемых парковках и стоянках.