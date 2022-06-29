Час с ректором ЮУрГУ: Александр Вагнер ответит на вопросы абитуриентов

В воскресенье, 3 июля, состоится встреча абитуриентов и их родителей с исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета города Челябинска Александром Вагнером (16+). В ходе встречи Александр Рудольфович расскажет о стратегии развития университета, проекте нового межуниверситетского кампуса мирового уровня, основных конкурентных преимуществах ЮУрГУ, бонусных и скидочных программах, именных стипендиях и многих других возможностях, которые открываются перед талантливыми и амбициозными абитуриентами университета.

Так, например, в ЮУрГУ можно получить военный билет без отрыва от учёбы. Военный учебный центр Южно-Уральского государственного университета — единственный в регионе. Он осуществляет подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса по пятнадцати военно-учебным специальностям.

Встречи с руководством вуза всегда проходят в форме диалога. Каждый участник мероприятия сможет задать свой вопрос и получить на него исчерпывающий ответ. Мы будем ждать ваши вопросы!

После окончания официальной части мероприятия у абитуриентов и их родителей будет возможность пообщаться с директорами институтов и высших школ ЮУрГУ, узнать о различных направлениях подготовки, научных проектах, реализуемых университетом, о работодателях, с которыми сотрудничает университет, посетить учебные корпуса, лаборатории и научно-образовательные центры.

Ждём вас 3 июля в 12:00 по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ, актовый зал, 2 этаж.

Официальный сайт ЮУрГУ;

«ЮУрГУ News» в Telegram;

«Я люблю ЮУрГУ» VK;

центр по работе с абитуриентами: 8 (351) 267–91–47;

приёмная комиссия: 8 800 300–00–55 (звонок по УрФО бесплатный);

e-mail для общих вопросов: prkom@susu.ru.