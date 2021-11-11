Цены на услуги связи и интернет в России могут вырасти в 2022 году 

В 2022 году в России цены на услуги связи, интернет и платное телевидение могут вырасти на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что причинами подорожания являются увеличение цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, в том числе обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Согласно исследованию агентства TelecomDaily, 78% операторов готовы поднять в 2022 году тарифы, при этом 48% не исключают увеличения цен на 10% и больше. Возможный рост тарифов на 3–9% подтвердили в 32% компаний.

При этом тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти медленнее, чем в предыдущие годы. Так, в 2020 и 2021 годах их рост составлял 12–15%.