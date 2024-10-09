Цены на новостройки в Нижнем Тагиле падают из-за дорогой ипотеки

В Нижнем Тагиле наблюдается резкое снижение цен на жильё в новых домах. По версии аналитиков портала «Мир квартир», причиной такого падения стало повышение ключевой ставки и отсутствие доступных ипотечных программ.

По данным портала, за последние три месяца средняя стоимость квадратного метра в тагильских новостройках уменьшилась почти на 15%, составив 79 619 рублей. Полноценная квартира в новом доме теперь стоит 4 млн 485 тысяч рублей, что соответствует снижению на 11,3%. Нижний Тагил лидирует по падению цен, наряду с Махачкалой (-20,1%), Череповцом (-10,6%), Грозным (-9,6%) и Магнитогорском (-6,4%). В общей сложности снижение затронуло 18 городов.

В то же время в 52 городах наблюдался рост цен на новостройки, хотя и не столь значительный. Наибольшее увеличение произошло в Чите (+12,9%), Улан-Удэ (+11,9%), Оренбурге (+9,5%), Иванове (+6,3%) и Воронеже (+5,3%). Ситуация на рынке недвижимости остается неблагоприятной из-за почти полного отсутствия льготных ипотечных программ. Тем не менее, покупатели могут рассчитывать на значительные скидки от застройщиков, если готовы расплатиться наличными.