Цены на бензин в России стали выше экспортных

Биржевая стоимость бензина в России стала выше его экспортной цены, пишет РБК.

Экспортная цена топлива падала со 2 по 12 ноября. На внутреннем рынке продажа бензина АИ-95 приносит компаниям дополнительную прибыль — за каждый литр 3,46 рубля по сравнению с экспортом, АИ-92 — 2,5 рубля. При этом стоимость экспортного дизельного топлива всё ещё превышает его биржевую стоимость.

По мнению экспертов, в течение нескольких недель ситуация будет сбалансирована. В ближайшее время нефтеперерабатывающие компании смогут скорректировать производство бензина, что приведёт к восстановлению баланса.

Напомним, в конце октября правительство России договорилось с нефтяными компаниями о фиксации оптовых цен на бензин и дизельное топливо на уровне июня 2018 года. Договоренностью предусмотрено, что все вертикально интегрированные компании и все независимые НПЗ приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизельного топлива в объёмах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года плюс 3%.

Соглашение вступило в силу 1 ноября, оно будет действовать до 31 марта 2019 года.