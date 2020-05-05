Центры занятости Нижнего Тагила и Перми отказали матери-одиночке в пособии по безработице из-за бюрократии

В Нижнем Тагиле матери-одиночке Татьяне отказали в пособии по безработице. Причиной стало то, что женщина проживает в Свердловской области, а прописана в Пермском крае.

Татьяна родилась в Пермском крае, там она прописана до сих пор — в квартире родителей. В Нижний Тагил девушка приехала почти 10 лет назад, здесь получила образование, обзавелась семьёй и работой. У Татьяны была временная регистрация по месту проживания и ни разу не возникало бюрократических проблем. В конце марта, с введением в стране режима самоизоляции, женщина потеряла работу и решила воспользоваться поддержкой государства — встать на учёт в Центр занятости. 10 апреля Татьяна подала заявление на получение пособия в Нижнетагильский центр занятости, после чего её попросили открепить документы и снова зарегистрироваться по месту постоянной регистрации. По инструкции на сайте «Работа в России» она указала Пермский центр занятости по месту регистрации для получения пособия, а для поиска работы — Центр занятости в Нижнем Тагиле, в который она сможет прийти. Однако после месяца ожидания заявительнице отказали в получении пособия.

«Мне позвонили из Пермского центра занятости, и сейчас у них колоссальное непонимание происходящего. Потому что я могу встать на учёт в Нижнетагильский центр занятости, но без права получать пособия, потому что зарегистрирована я в Пермском крае. На основании этого, если меня назначат безработной в Перми, мне будут выплачивать оттуда пособия, но я должна ездить в Пермь и искать работу там», — рассказала Татьяна.

Сейчас Татьяна ждёт окончания майских праздников, чтобы разобраться в ситуации. В свою очередь, консультант Пермского центра занятости пообещала помочь тагильчанке и обратиться за помощью к юристу.