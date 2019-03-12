Центробанк выпустит монету в честь пятилетия присоединения Крыма

Центральный банк выпустит памятную пятирублёвую монету в честь пятилетия присоединения Крыма к России, сообщается на сайте ЦБ.

На оборотной стороне монеты изображена карта полуострова и мост через Керченский пролив. Тираж монеты составит два миллиона штук.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума среди местных жителей. За присоединение к России проголосовали более 90% участников голосования. Итоги референдума не признают большинство стран мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза. Из-за присоединения Крыма к России они ввели санкции, которые впоследствии расширяли и продлевали.