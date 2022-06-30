Центробанк России представил новую сторублёвую банкноту со Спасской башней 

30 июня Центробанк РФ начал вводить в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Новая банкнота выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублёвой купюре, сообщает пресс-служба регулятора.

Новая сторублёвая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату. Купюра выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Банкнота будет находиться в обращении наравне с существующими сторублёвыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.