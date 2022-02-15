Центробанк разработал комплекс мер для поддержки малоимущих россиян

В Центробанке разработали комплекс мер для поддержки россиян с небольшими доходами. Среди инициатив — получение выплаты на остаток по социальному счёту и введение кредитных каникул. Кроме того, нуждающиеся смогут открыть специальный вклад, по которому проценты будут выше уровня ключевой ставки. Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

По словам Михаила Мамуты, очень важно поддержать нуждающихся людей с помощью социального счёта на карте «Мир» с начислением процентов на остаток.

«Ещё одна очень важная инициатива — текущий социальный счёт с прикреплением карты “Мир” с начислением процентов на остаток в привязке к ключевой ставке. Это тоже хороший способ поддержки нуждающихся людей. По текущему счёту, как правило, процент сегодня не начисляется или он минимален, а здесь человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счёту, в течение года», — сообщил Михаил Мамута.

Планируется отменить комиссии при переводе денег самому себе на счёт из другого банка. Также предполагается освобождение от комиссий владельцев карты «Мир» на любые трансакции в сумме до 15 тысяч рублей в месяц.

Ещё ЦБ предлагает ввести кредитные каникулы на срок от шести месяцев, если доходы человека упали. Мамута добавил, что если у потребителя несколько кредитов, то каникулы можно будет брать по каждому из них.

У россиян с небольшими доходами появится возможность открыть специальный вклад, проценты по которому будут выше уровня ключевой ставки. Деньги можно будет положить и снять в любое время, за исключением минимального остатка.