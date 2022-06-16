Центробанк планирует ввести самозапрет для граждан на выдачу потребительских кредитов

Центробанк предложил дать россиянам возможность самим устанавливать запрет на получение новых кредитов. Как рассказали в пресс-службе регулятора, это поможет людям обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют на их имя кредиты или займы.

«Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Новый механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли и так далее», — говорится на сайте ЦБ.

При желании снимать и устанавливать такие ограничения человек сможет неограниченное количество раз, в зависимости от жизненной ситуации. Предполагается, что банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов должны будут проверять наличие самоограничений заёмщика, отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор всё равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — добавил он.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, самоограничение на выдачу кредитов может появиться в стране уже во втором полугодии.