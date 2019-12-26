Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Свердловской области

Банк России отозвал лицензию у страховой компании «Урал-Рецепт М» из Свердловской области, пишет ТАСС.

У страховой медицинской компании отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью. Решение было принято из-за добровольного отказа страховщика от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Помимо уральской компании, лицензии лишились московский страховщик «Плато» и санкт-петербургский «Адвант-Страхование». ЦБ отозвал у «Адвант-Страхование» лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования компании. Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование.