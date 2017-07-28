Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра», говорится в официальном сообщении ЦБ.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА" ПАО БАНК "ЮГРА"», – указано на сайте регулятора.

ЦБ не объясняет, что стало причиной отзыва лицензии, однако 27 июля крупнейший акционер банка Алексей Хотин представил в Банк России план финансового оздоровления организации. План предусматривает возврат Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 170 миллиардов рублей в течение 10 лет. Если «Югра» будет проходить процедуру санации, то Хотин готов предоставить 21 млрд рублей в качестве финансовой помощи с IV квартала этого года.

Напомним, Центробанк с 10 июля ввёл временную администрацию в банке «Югра» сроком на полгода «в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

Кроме того, ЦБ ввёл трёхмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Это страховой случай, поэтому вкладчики банка должны получить страховое возмещение.

«Югра» по итогам II квартала 2017 года занимает 33-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC