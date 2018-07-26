Центробанк отложил изменение тарифов ОСАГО на осень

Центробанк перенёс сроки расширения коридора базового тарифа ОСАГО с лета 2018 года на начало осени, со ссылкой на главу департамента страхового рынка ЦБ Филиппа Габуния пишет РБК.

«Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормативным актом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но технически не успеваем это сделать. Надеемся на начало осени», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что сдвиг сроков носит технический характер.

«То, что мы начали делать [в рамках реформы либерализации ОСАГО], мы ещё не доделали», — пояснил Габуния.

Напомним, Центробанк 14 июня опубликовал проект указания предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также порядок их применения страховщиками при определении страховой премии. ЦБ планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 20% в обе стороны, после чего новый диапазон составит 2746–4942 рубля вместо 3432–4118 рублей. Планировалось, что новые тарифы вступят в силу летом.

Изменение тарифов — первый этап планов ЦБ по либерализации ОСАГО. К 2025 году Центробанк планирует отказаться от госрегулирования этих тарифов.