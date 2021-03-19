Центробанк из-за роста инфляции впервые с 2018 года повысил ключевую ставку — до 4,5%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых, это сделано впервые с декабря 2018 года, сообщается на сайте регулятора.

С середины 2019 года Центробанк девять раз снижал ключевую ставку, суммарно регулятор снизил её на 3,5 процентного пункта с 7,75%. Последнее снижение — на 0,25 процентного пункта — произошло в июле 2020 года.

В последнем сообщении Банка России говорится, что восстановление экономической активности в стране идёт быстрее, чем ожидалось. Инфляция в России в первом квартале 2021 года растёт выше прогноза ЦБ, показатель годовой инфляции на 15 марта составил уже 5,8%. Но регулятор ожидает, что инфляция достигнет максимума в марте и далее будет снижаться.

Ключевая ставка — это годовой процент, под который ЦБ даёт коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады. Низкая ключевая ставка, в частности, делает кредиты доступными для населения и бизнеса. Повышение ставки призвано сдержать инфляцию.