Центробанк допустил возвращение монет номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил в интервью «Газете.ру» о возможности возвращения в оборот монет номиналом 50 рублей.

По его словам, за возобновление чеканки таких монет выступают владельцы торговых автоматов, которым было бы удобнее выдавать монетами сдачу.

«Если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублёвой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято», — сказал Демиденко.

По его словам, пока ЦБ окончательного решения не принял, так как при выпуске новой монеты необходима уверенность в том, что она пробудет в обращении 20–30 лет.