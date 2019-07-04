Центризбирком зарегистрировал пять новых кандидатов на выборах в госдуму Свердловской области

На заседании облизбиркома, которое прошло 3 июля, ЦИК РФ заверил списки кандидатов в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174.

По данным пресс-службы областного ведомства, всего на выборы пойдут семь кандидатов: бывший экскаваторщик Качканаркского ГОКа и действующий депутат гордумы Качканара от КПРФ Габбас Даутов, общественница Евгения Чудновец от ЛДПР, фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин от «Справедливой России», первый секретарь свердловского обкома Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» и координатор по УрФО партии «Зелёные» Игорь Рузаков. Все заявленные кандидаты должны сдать свои документы в окружной избирком до 23 июля.

Ранее документы подали кандидат от «Партии Роста» — предприниматель Сергей Капчук, и представитель «Яблока» Ирина Скачкова — учительница физики из Екатеринбурга.

«Единая Россия» заявила, что готова выдвинуть в этом округе биатлониста Антона Шипулина, но пока документы о его участии в избирком не поступили.