Центризбирком потребовал поменять норму о «муниципальном фильтре»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступила за изменения «муниципального фильтра», который в настоящее время, по её словам, используется как инструмент недобросовестной политической конкуренции, со ссылкой на заявление главы ЦИК пишет «Интерфакс».

«Мы видим издержки законодательства. Первая проблема — это то, что выходит за рамки нашей компетенции, мы видим злоупотребление административным ресурсом, злоупотребление при применении так называемого "муниципального фильтра", то есть отсечение разными способами неудобных, конкурентоспособных кандидатов», — сказала Памфилова.

По её словам, «муниципальный фильтр» не должен «отсекать и разрушать политическую конкуренцию».

«Муниципальный фильтр» представляет собой процедуру сбора подписей от 5 до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона. Экспертное сообщество неоднократно критиковало процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления. В частности, бывший депутат Госдумы, председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков ранее обжаловал отказ Мосгоризбиркома регистрировать его кандидатом в мэры Москвы. Гудков отмечал, что иск подаётся и на «муниципальный фильтр».