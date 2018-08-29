Политика

Центризбирком потребовал поменять норму о «муниципальном фильтре»

29.08.2018 15:46

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступила за изменения «муниципального фильтра», который в настоящее время, по её словам, используется как инструмент недобросовестной политической конкуренции, со ссылкой на заявление главы ЦИК пишет «Интерфакс».

«Мы видим издержки законодательства. Первая проблема это то, что выходит за рамки нашей компетенции, мы видим злоупотребление административным ресурсом, злоупотребление при применении так называемого "муниципального фильтра", то есть отсечение разными способами неудобных, конкурентоспособных кандидатов», сказала Памфилова.

По её словам, «муниципальный фильтр» не должен «отсекать и разрушать политическую конкуренцию».

«Муниципальный фильтр» представляет собой процедуру сбора подписей от 5 до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона. Экспертное сообщество неоднократно критиковало процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления. В частности, бывший депутат Госдумы, председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков ранее обжаловал отказ Мосгоризбиркома регистрировать его кандидатом в мэры Москвы. Гудков отмечал, что иск подаётся и на «муниципальный фильтр».

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